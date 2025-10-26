Ivo Vieira, treinador do Tondela, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [3-0] frente a Sporting:

Tondela não teve argumentos para contrariar o Sporting

«Sim, nitidamente o Sporting foi melhor em todos os momentos de jogo, mesmo nas ações individuais, em termos defensivos. Quando tentamos ligar e chegar à baliza do Sporting, não conseguimos. O Sporting foi mais competente, fez três golos, mandou praticamente no jogo. Sinto que, mesmo tentando fazer algo de diferente, não tivemos argumentos para anular aquilo que foi o Sporting ofensivo. E defensivamente, também, com uma pressão e com coberturas ali na última linha defensiva, mesmo arriscando um contra um, tiveram sempre capacidade de resolver os problemas. É um jogo inglório, no sentido em que tentamos, quisemos, mas não tivemos argumentos para contrariar tudo aquilo que foi o Sporting, num jogo bem conseguido a parte deles.»

Bernardo Fontes fez um grande jogo mas «está lá para isso»

«Sim, eu pensei que a equipa podia fazer mais e podia fazer melhor. Agora, encontramos um adversário bastante competente em todos os momentos no jogo. Já frisei há pouco, é verdade que o Bernardo faz quatro ou cinco defesas de grande valia. Obviamente que o resultado por aí até podia ser mais dilatado naquilo que foi o jogo, e as oportunidades conseguidas por um lado e não conseguidas por outro. Mas o guarda-redes está lá para isso, faz um grande jogo, é uma realidade. A equipa trabalhou, tentou, fez o seu máximo, mas sem argumentos. Mais uma vez, para conseguir contrariar a qualidade, a mais-valia do Sporting, sós temos que reconhecer e ver como as coisas são. Podíamos ter discutido mais o jogo.»









