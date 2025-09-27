`Por Frederico Figueiredo

Declarações do treinador do Tondela, Ivo Vieira, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Santa Clara, por 2-1, na sétima jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Acho que é um resultado mais que justo. Tivemos 3 ou 4 envolvimentos ofensivos onde carregámos mais que o Santa Clara. Beneficiámos do vento na primeira parte, e na segunda sabíamos que o Santa Clara ia entrar forte, a favor do vento. Insistimos e conseguimos os dois golos, sofrendo um pouco na parte final desnecessariamente. Senti a equipa compacta e confortável. A equipa lutou e hoje tivemos essa felicidade. Os jogadores já mereciam isto. Quero agradecer aos nossos adeptos que estiveram aqui a apoiar-nos».

Santa Clara

«As perspectivas são as melhores e é um campeonato difícil. O Santa Clara tem um bom plantel e tinha o desejo que pudesse ter feito mais na Liga Conferência. Têm uma equipa muito mecanizada, com três anos de trabalho. Foi um jogo num campo muito difícil e tem um significado e uma perspectiva de um futuro melhor. Agora temos um jogo que será muito difícil, contra o Rio Ave, mas vamos acreditar. O Tondela merecia ter mais alguns pontos conquistados».