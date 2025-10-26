*Por Arménio Pereira

Ivo Vieira, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota na receção ao Sporting, por 3-0, na nona jornada da Liga:

O ímpeto do Sporting

«Jogo difícil contra uma equipa forte. O jogo correu-lhes de feição naquilo que foi o planeamento e abordagem ao mesmo. O próprio Bernardo fez uma quantidade de defesas que evitou outro resultado e resta-me dizer que não tivemos argumentos para contrariar a mais valia do Sporting, em todos os momentos do jogo, mesmo nas questões individuais com bons executantes. Tivemos muita dificuldade, se fosse outro jogo provavelmente seria outra estratégia, mas tentámos encarar para ter um resultado diferente, mas foi um dia muito difícil contra uma equipa bastante alegre naquilo que era o jogo, motivada e com os processos bem definidos. Os jogadores acrescentarem ao jogo uma valia muita grande e não tivemos argumentos para contrariar este Sporting.»

O que faltou ao Tondela?

«Faltou-nos ligar o jogo e conseguir chegar à frente com critério. O Sporting na primeira fase de pressão conseguia anular muitos envolvimentos que potencialmente podíamos no jogo. A ideia era acrescentar mais um homem na frente para podermos, através de cruzamentos, segurar a bola. Estávamos a ter dificuldade nesse aspecto e os centrais do Sporting foram muito competentes, ganharam os duelos todos. Mesmo em espaços atrás arriscaram o um contra um e resolveram com eficácia esse problema.»

A ideia inicial do Tondela

«A ideia estava em mente para conseguir chegar mais ao último terço, acrescentar gente na zona de finalização… não conseguimos por mérito do Sporting e pela capacidade que tiveram em jogar com bola, a descobrir espaços e a ligar na zona central. Foi um jogo difícil, ingrato para nós, porque encontrámos um Sporting com bastante eficácia, qualidade e com o processo muito bem assimilado, que nos criou dificuldade mesmo quando queríamos pressionar mais alto e homem a homem. Resolveram quase sempre o problema com o mérito dos atletas que têm, que são jogadores de gabarito superior. Eles foram nitidamente melhores e temos que aceitar.»

A explicação das substituições

«A ideia era dar mais fluidez ao corredor metendo o Manso como lateral de raiz, mas muito ofensivo, e ajudar o Bebeto em termos defensivos, porque o Sporting projetava o Maxi e depois trazia o Pedro Gonçalves, que fazia superioridade com o João Simões nesse corredor. Baixava o Suárez e estavam a criar imensos problemas na primeira parte. O acrescentar de um segundo ponta de lança era tentar entrar no jogo. Obviamente, que o Sporting conseguiu resolver sempre bem e de forma assertiva todas essas situações que provocámos e conseguiu ser melhor em todos os momentos. Fomos incapazes de conseguir algo mais do que aquilo que foi o resultado de hoje.»