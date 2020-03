Entrevistado pelo jornal Record, Jackson Martínez falou das mensagens, de adeptos do Benfica, recebidas depois de ter falhado um penálti na visita do Portimonense ao FC Porto, clube que representou.

«Existiriam sempre comentários, quer a bola entrasse ou não. Vivo bem com essas situações e até compreendo os adeptos do Benfica que me enviaram mensagens e que pensam que me vendi, ou que errei propositadamente, pois isso faz parte do futebol. Os adeptos, na generalidade dos casos, movem-se apenas pelo lado emocional. Não tenho de dizer-lhes que não falhei de propósito, e quem me conhece sabe que queria fazer golo e colocar o Portimonense em vantagem num momento importante do jogo», começa por dizer.

«Na mesma baliza já tinha marcado um penálti e falhado outro contra o Benfica, de forma idêntica», acrescenta depois o avançado colombiano, que garante não guardar mágoa a essas críticas.

«Sempre tive um grande respeito pelos adeptos do Benfica e continuarei a ter. Não será por meia dúzia que a essência do futebol muda. A rivalidade faz parte do jogo», afirma.

Jackson fala ainda das assumidas limitações físicas com que joga, aos 33 anos, por força de algumas lesões graves que sofreu.

«Estou de acordo quando dizem que já não deveria jogar, mas esquecem-se de algo: paixão. Não queria acabar a carreira sem sentir de novo essa paixão. Tem sido uma luta difícil, com sacrifícios, mas consegui», justifica o avançado, que não sabe responder até quando vai continuar a jogar.

«Não sei. Quando sentir que não tenho melhorias e é só sofrimento, sem desfrutar de algo tao maravilhoso como é jogar futebol», refere.