Jackson Martínez assinou em definitivo pelo Portimonense, após ter terminado contrato com o Guangzhou Evergrande tal como o Maisfutebol noticiou. A confirmação foi feita pelo Team Manager dos algarvios, Rui Carvalho, na sala de imprensa do Bessa após o encontro frente ao Boavista.



«O empréstimo do Jackson era válido até 31 de dezembro. O jogador aceitou ficar no Portimonense em definitivo, mas o certificado internacional não chegou a tempo de fazer nova inscrição na Liga», referiu o dirigente do clube.





