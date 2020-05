Os futebolistas do Belenenses SAD regressaram esta segunda-feira ao trabalho no complexo desportivo do Jamor, em Oeiras, após a realização de testes à covid-19. Os atletas do plantel orientado por Petit trabalharam de forma individual.

De manhã, os jogadores, equipa técnica e dirigentes realizaram os testes à covid-19 e, de acordo com informação da estrutura, os resultados vão ser conhecidos na terça-feira. À tarde, os jogadores realizaram o primeiro treino após a suspensão da I Liga, a 12 de março.

Foi também realizado um inquérito de avaliação de sintomas a todo o departamento de futebol, bem como a entrega de mudas de roupa aos atletas, que passarão a chegar equipados de casa, de forma a impedir a utilização dos balneários.

O treino dos atletas foi dividido por vários campos do complexo, em diferentes grupos e com supervisão da equipa técnica, respeitando o distanciamento social exigido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Tomás Ribeiro continua a recuperar da grave lesão sofrida no final de janeiro. Francisco Varela também está entregue ao departamento médico. Já Eduardo Kau, que estava lesionado desde setembro, após ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior, está apto.