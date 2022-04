O futebolista do Benfica, Jan Vertonghen, reagiu na noite deste domingo nas redes sociais de forma aparentemente critica para com o campeonato português, enquanto decorria o Sporting-Paços de Ferreira, da 28.ª jornada da I Liga, em Alvalade.

«Esta Liga surpreende-me todas as semanas», escreveu o belga, através da rede social Twitter, pelas 21h43, quase uma hora depois de um dos lances que marcou o Sporting-Paços de Ferreira, o penálti assinalado para os leões que resultou no 1-0 apontado pelo espanhol Pablo Sarabia.

O árbitro do jogo, Vítor Ferreira, tinha dado primeiro simulação de Paulinho, avançado do Sporting, mostrando-lhe o cartão amarelo, mas reverteu a decisão para penálti após consultar as imagens, anulando ainda a ação disciplinar ao dianteiro dos verde e brancos.