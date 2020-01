O treino matinal do FC Porto, nesta quarta-feira, teve um ingrediente especial: música de crianças. Horas após o triunfo frente ao Gil Vicente (2-1), o plantel trabalhou no Olival e recebeu a visita do Colégio Júlio Dinis para o tradicional Cantar das Janeiras.

Como acontece habitualmente, as crianças prepararam letras especiais, adaptadas ao universo portista. Jogadores e treinadores do FC Porto também entraram no espírito, mesmo perante um final da manhã com chuva e vento.

Veja uma pequena amostra e confira a galeria de fotos: