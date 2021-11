O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Jeremy Agbonifo.



Depois de já ter estado duas semanas no clube, o avançado sueco assinou contrato profissional, embora os dragões não tenham revelado a duração do mesmo.



O jogador de 16 anos vai integrar os sub-17 dos azuis e brancos e confessou que este é «um grande momento» para si e para a sua família. Agbonifo vai usar a camisola 7 na equipa sub-17 do FC Porto.



Antes de chegar à Invicta, Agbonifo jogou no BK Häcken.