João Carlos Teixeira (V. Guimarães), Jérémy Mathieu (Sporting) e Quentin Beunardeau (Desp. Aves) estão em destaque na 20.ª jornada da Liga, respetivamente como figura da jornada e com o golo e defesa da jornada. O médio dos vimaranenses fez dois golos na goleada por 7-0 em Famalicão e esteve em outros dois. Mathieu lançou a reviravolta do Sporting com um soberbo momento, de livre direto. Já Beunardeau assinou uma defesa espetacular a Nuno Santos, que ainda assim não evitou um desaire pesado do Desp. Aves ante o Rio Ave (0-4).

A figura da jornada: João Carlos Teixeira

O médio do V. Guimarães foi decisivo na goleada histórica do V. Guimarães em Famalicão, no sábado. Fez o segundo golo num remate rasteiro e colocado na primeira parte. Na segunda, assinou o 0-4 no marcador, que arrasou, ao minuto 54, qualquer hipótese da equipa de João Pedro Sousa, que já era remota, fruto de também estar em inferioridade pela expulsão de Anderson.

Aos 27 anos, o menino que despontou na formação do Sporting e amadureceu em Inglaterra está a viver, à quarta época após o regresso a Portugal, a melhor no país natal. Os números provam-no. Em Famalicão, fez o 24.º jogo, ultrapassando os 23 da época passada, os mesmos feitos pelo Sp. Braga em 2017/2018. O bis fê-lo chegar aos seis golos, a melhor marca da carreira, que já tinha feito na época em que esteve emprestado pelo Liverpool ao Brighton, em 2014/2015. É já também a temporada, em Portugal, com mais minutos somados: 1355. Tirando um bis pelos sub-21 do Liverpool, foi o terceiro bis da carreira em equipas principais de clubes, o primeiro em Portugal. Já tinha feito dois pelo Brighton, em Inglaterra.

Além dos dois golos marcados, esteve noutros dois: recuperou a bola para o 0-3 de Edwards e deixou para Davidson assinar o quinto golo.

O golo da jornada:

Classe, frieza, calma e experiência. Pontaria também. Tudo isso no central francês Jérémy Mathieu. Aos 31 minutos, numa tarde de domingo que parecia difícil, o defesa de 36 anos teve o antídoto que o Sporting precisava face à desvantagem com o Portimonense. De livre direto, colocou a bola no canto superior direito da baliza defendida por Gonda. Um hino ao futebol, que empatou o jogo antes da reviravolta leonina na segunda parte, no autogolo de Jadson.

Com este golo, Mathieu chega aos três na época, tantos quantos nas duas anteriores. Pode, por isso, alcançar um recorde de golos pelos leões, nas 14 jornadas da Liga que restam. O gaulês fez ainda algo inédito pelo Sporting: nunca tinha marcado em dois jogos consecutivos em que jogou pelo clube. Antes do golo ao Portimonense, tinha marcado ao Sp. Braga, para a Taça da Liga.

Defesa da jornada

Beunardeau bem tentou evitar uma derrota mais copiosa do Desportivo das Aves ante o Rio Ave. Em poucos minutos, assinou três defesas de grande nível, a mais espetacular e com eficácia a um remate forte e colocado, com altura, de Nuno Santos. O Rio Ave saiu em contra-ataque, Gelson Dala cruzou rasteiro, Taremi deixou passar para o remate do extremo na linha de grande área, mas o guardião francês impôs-se, defendendo para um canto que, para prejuízo dos avenses, resultaria no terceiro golo da equipa de Carvalhal, que venceu por 4-0 no jogo que encerrou a 20.ª jornada.