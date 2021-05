O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, afirmou esta quinta-feira que o mais importante é a equipa fazer o seu trabalho para alcançar o objetivo principal da permanência na I Liga. O adversário da 31.ª jornada é o Tondela, esta sexta-feira.

«A história do Boavista nos últimos tempos tem sido difícil. Há aquele sentimento de que nada nos pode derrubar, mas o mais importante agora é fazer o nosso trabalho, jogar de acordo com o que temos feito muitas vezes e deitar para o lado as coisas negativas», disse o técnico, na antevisão à partida, em declarações emitidas nos canais do clube.

O técnico da pantera referia-se a «momentos de menor atenção» que «deixaram escapar a possibilidade de ter tudo na mão», como é caso de vários pontos não somados, com golos sofridos nos últimos minutos dos jogos – a exemplo os empates 3-3 ante Santa Clara e Rio Ave. Jesualdo diz ainda que é uma fase em que «muito se decidirá na vida do clube e dos atletas».

«Esses dois estados de espírito foram trabalhados antes e têm sido motivo das nossas conversas. Contudo, esta semana fui mais pela demonstração de confiança e satisfação em ver os jogadores a reagir bem e a treinarem com alegria, sabendo que temos quatro jogos num espaço de 12 dias e todos de dificuldade elevada», apontou.

Sobre os beirões, os próximos adversários, Jesualdo falou em «bons jogadores e muita qualidade» e que o Boavista «não pode perder esta oportunidade de se distanciar de alguns adversários e aproximar-se de outros».

O Boavista-Tondela joga-se a partir das 21h15 de sexta-feira, no Estádio do Bessa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.