Jesualdo Ferreira tem proposta para assinar por ano e meio com o Boavista, avançou a Renascença e confirmou o Maisfutebol.



Tal como o nosso jornal escreveu, o técnico de 74 anos era a escolha dos axadrezados para suceder a Vasco Seabra, despedido na sequência de maus resultados.



O experiente treinador prepara-se assim para voltar ao Bessa, onde esteve na pré-época 2006/07 antes de sair para o FC Porto, e vai ser acompanhado por Pedro Bouças e Rui Águas, apurou o nosso jornal em primeira mão. Jesualdo pretende ainda contar com Daniel Rosendo, que vai orientar a equipa de forma interina no jogo da Taça de Portugal, e que até ao momento orientou os sub-23 boavisteiros. Refira-se que Rosendo fez parte da equipa técnica de Jesualdo no Santos.



Jesualdo será apresentado no início da próxima semana, já depois do jogo da Taça frente ao Estoril.



Em Portugal, Jesualdo já treinou, entre outros clubes, Sp. Braga, Sporting, Benfica e FC Porto, onde conquistou três Ligas, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira. No estrangeiro, passou por Al-Saad, Panathinaikos, Málaga, Zamalek e Santos, clube de onde teve a última experiência e que terminou em agosto.