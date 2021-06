[artigo atualizado]



Jesualdo Ferreira não vai continuar no comando técnico do Boavista. A SAD axadrezada tem outros planos para a nova época, o treinador de 75 anos já foi informado e as partes negoceiam a rescisão contratual, sabe o Maisfutebol. O acordo prolongava-se até junho de 2022.



Apesar de ter sido capaz de evitar a descida de divisão, e de ter contrato por mais um ano, Jesualdo não encaixa no perfil desejado pela direção da SAD e pelo acionista maioritário, Gérard Lopez.



Jesualdo e a sua equipa técnica já não estarão presentes no arranque dos trabalhos, agendado para a próxima segunda-feira, 28 de junho. Os axadrezados têm a esperança de oficializar a rescisão até esse momento, mas neste momento ainda não há acordo.



Em 25 jogos no Boavista, Jesualdo Ferreira venceu sete, empatou sete e perdeu 11. Números suficientes para assegurar a manutenção na I Liga. Os axadrezados acabaram no 13º lugar com 36 pontos, dois acima do Rio Ave, a equipa que foi ao play-off e acabou despromovida.