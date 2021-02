Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista prometeu um Boavista capaz de superar-se para discutir o dérbi frente ao FC Porto, apesar de reconhecer o favoritismo do adversário.

«Vamos defrontar o campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e única equipa do país na Liga dos Campeões. O Boavista, com a sua história nos campeonatos nacionais e nos dérbis com o FC Porto, e chegará ao Dragão para tentar discutir o jogo», assegura o técnico, em declarações publicadas nas redes sociais do clube portuense.

Os axadrezados só venceram uma vez nas últimas 12 rondas e vêm de derrotas caseiras consecutivas diante de Gil Vicente (1-2) e Nacional (0-1), que vincaram a necessidade de potuar.

«Com este espírito, é muito mais fácil mexer em termos táticos. Já tivemos prestações desportivas melhores do que no último jogo, mas que não deram para ganhar. A nossa projeção tem de ser só uma: trabalhar muito para jogar bem. Necessariamente, os resultados vão ter de acontecer. Não há outra forma de estar neste momento», frisou.

O Boavista não vence há três jornadas e queixou-se das últimas arbitragens, mas Jesualdo diz preferir não se concentrar muito nisso.

«Trabalha-se melhor sobre vitórias, mas a verdade é que chegámos ao jogo com o Gil Vicente e fomos melhores. Esse teve muito peso, pois tirou-nos pontos e deu-os ao adversário. Contra o Nacional, o Boavista fez um jogo muito competitivo e foi muito melhor. Foi por pequenos detalhes, mas às vezes temos de nos queixar», lembrou.

«Não deixarei de referir que algumas situações nos prejudicaram de uma forma clara. Assunto encerrado para mim e apenas direi que isso é da história, que regista factos que nunca nos podemos esquecer no futuro. As polémicas com a arbitragem têm sido muito vivas e tenho algum receio de que possam desvirtuar a verdade desportiva», rematou.

Angel Gomes regressa depois de ter cumprido um jogo de castigo, numa situação inversa à de Javi García. Já Miguel Reisinho continua lesionado, Show está em dúvida e Chidozie, cedido pelo FC Porto, falha a visita ao Dragão por imposição regulamentar.