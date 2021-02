Menos de uma semana após um empate surpreeendente com o FC Porto no Estádio do Dragão, o Boavista abre esta sexta-feira a 20.ª jornada da Liga com o Moreirense.

Os axadrezados continuam em zona crítica da classificação, mas Jesualdo Ferreira gostou do que viu nos últimos jogos. «Neste momento, cada jogo é uma final. Os jogadores já demonstraram esse espírito contra Gil Vicente (1-2) e Nacional (0-1). É essa atitude que quero neste jogo. A equipa cresceu dentro deste sistema, com uma ou duas alternativas, e os conteúdos serão iguais», disse o treinador do Boavista na antevisão ao jogo.

Recorde-se que a equipa portuense só venceu uma vez nos últimos 13 duelos para a Liga e detém o pior desempenho caseiro na prova, com apenas cinco pontos em nove jogos.

«Espero que possamos estar num rendimento muito próximo ou superior daquilo que já fomos capazes de fazer. Depois, pedir que venha um dia com a percentagem de eficácia do último jogo, algo que não tem acontecido connosco. Estaremos sempre à espera de que aquilo que fazemos tenha uma eficácia positiva, quer a defender, quer a atacar. Isso com o Boavista não tem acontecido e, para mim, é a grande questão. Temos 15 jogos e há que conquistar os pontos que nos permitam ter como objetivo fundamental ficar dentro dos clubes que permanecerão na Liga», apontou Jesualdo Ferreira.

Resultados condizentes com as últimas exibições é o que o experiente treinador pede. «Essa melhoria deve-se à adaptação e ao crescimento dos jogadores, bem como, aqui ou ali, a aspetos táticos que trouxeram melhores soluções para a equipa. Simplesmente, este trajeto não foi acompanhado por aquilo que todos nós desejamos quando estamos em competição, que é fazer pontos, ganhar jogos e ter registos uniformes», lamentou.

Para o jogo com o Moreirense, equipa treinada por Vasco Seabra, que iniciou a época no comando técnico dos axadrezados, o Boavista já poderá contar com Javi García e Chidozie. Miguel Reisinho encontra-se lesionado e o internacional francês Adil Rami está em dúvida.