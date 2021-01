Declarações do treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Portimonense, em jogo da 16.ª jornada da I Liga:

«O meu sentimento é de alegria pelos jogadores, não por mim. Plano de jogo bem preparado, melhor interpretado por eles. Primeira parte, jogo dividido, muito fechado, com muito contacto físico, com uma equipa do Portimonense muito forte. Nós reagimos muito bem ao primeiro remate à baliza, o golo do Portimonense.»

«Penso que na segunda parte entrámos fortes, determinados em ganhar. A forma como fomos capazes de gerir o espaço final do nosso ataque foi bom. Os dois golos que fizemos foram de recargas, o que significa que a equipa chegou junta à grande área. Na parte final, era normal: o Portimonense é forte na bola parada, que nós também conseguimos controlar. São fortes no jogo direto, com jogadores altos. Aí defendemos bem e quando assim é só temos de ficar felizes por ter ganho.»

«Penso que esta vitória já fugiu ao Boavista várias vezes, mesmo antes de mim. Também não sei, não vou fazer uma afirmação que poderá não ser completamente verdade, mas normalmente o Boavista sofre e não conseguir reagir e ultrapassar. Desta vez virámos e acho que já tivemos muitos jogos a ganhar e não fomos capazes de aguentar esse resultado.»