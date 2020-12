Declarações do treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 4-1 ante o Sp. Braga, em jogo da 11.ª jornada da I Liga:

«Tenho consciência que, aos 15 minutos, com um grande golo, o Sp. Braga chegou ao 2-0 e, aos 26, o 3-0. Em pouco tempo, o que tínhamos planeado para o jogo, acabou por não resultar.»

«Tenho de o dizer porque é o meu sentimento, acho que a minha equipa foi sempre, durante 90 minutos, muito objetiva no que queria: ganhar, discutir o jogo, tiveram ocasiões para fazer golo. Mas quando se joga contra uma equipa como o Sp. Braga, com qualidade coletiva e individual, há momentos em que a atenção é redobrada, o trabalho do treino tem de ser configurado nesse sentido e estou a referir-me aos equilíbrios e à forma como, em alguns momentos, perdemos a bola e resultou em golo.»

«Quando se chega a 3-0 aos 25 minutos, o jogo está praticamente ganho. E normalmente as outras equipas deixam de estar em campo e nós não deixámos. Inclusive, na segunda parte, quando alterámos um pouco a estrutura tática da equipa, fomos capazes ainda de pressionar mais o Sp. Braga.»

«Senti que está ali uma equipa que quer fazer coisas interessantes e importante no futuro. O Boavista era uma das defesas mais batidas. Bom, então, vai ser sobre essa zona e sobre esse conteúdo tático que vamos trabalhar no futuro com mais intensidade. Até agora, tentei que os jogadores percebessem os posicionamentos que quero, mas estas coisas não se fazem de um dia para o outro e a correr.»

«Esta semana, o Castro e o Chidozie só treinaram sábado, tiveram a semana toda parados com alguns problemas e houve menos tempo de trabalho. O Javi [Garcia] ficou incapacitado no treino de véspera. É evidente que temos de lidar com lesões e, acima de tudo, com uma questão: a confiança. Cometemos um erro, sofremos um golo. Passados dez minutos, sofremos outro. Provavelmente outras equipas teriam deixado de jogar. A minha continuou, quis jogar sempre, foi à procura do golo. A questão que eu tiro do jogo é esta: fomos capazes de lidar com o insucesso durante os 90 minutos, para mim é o mais importante.»