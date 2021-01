O investimento efetuado pelo novo investidor fez acreditar que o Boavista poderia andar este ano pelos lugares de cima da tabela. Analistas e adeptos olharam muito por aí a nova época axadrezada, mas os resultados não têm aparecido.



Jesualdo Ferreira analisa com desassombro, e algum humor, a ideia preconcebida sobre o plantel dos portuenses, pedindo acima de tudo uma grande dose de realismo.



«Antes de vir, ouvia toda a gente falar numa equipa com jogadores de muita qualidade no Boavista. Se olhar para a tabela, ou está tudo doido ou não é verdade. Penso que a verdade está no meio disto tudo: há atletas de qualidade, mas que têm de trabalhar muito para alcançar um rendimento que lhes permita responder às exigências.»



Jesualdo assume, de resto, as normais «dores de crescimento» e altos e baixos numa equipa ainda pouco solidificada. «Olhamos para as equipas mais fortes do campeonato e percebemos que tiveram no seu crescimento momentos em que as coisas não funcionam bem. Acho que está a acontecer isso aqui. Quando se começa a crescer, cai-se algumas vezes, mas sei que passos têm de ser dados na nossa evolução.»



Apesar da derrota pesada sofrida frente ao Sp. Braga, Jesualdo nada tem a apontar aos atletas e diz mesmo estar a ser «um prazer» trabalhar com o novo grupo. «Temos de fazê-los entender o que é o Boavista, além das alterações táticas necessárias para chegarmos a outros patamares.»



«A nossa preocupação atual assenta em dois planos claros», continuou o técnico na conversa de antevisão ao Marítimo-Boavista. «Um de natureza emocional, outro de natureza tática. Olhando aos números, estamos em défice de desequilíbrio e precisamos de estabilidade defensiva. Esta semana foi a continuação das outras anteriores e cada uma terá sempre um jogo que testará as nossas evoluções.»



Jesualdo espera um jogo «corrido e dividido» na casa de um oponente motivado. O Marítimo-Boavista realiza-se no domingo, pelas 15 horas.