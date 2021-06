Elogiado publicamente por Monchi, Jesús Corona tem contrato com o FC Porto por mais uma temporada. O extremo de 28 anos já foi associado a vários clubes e falou abertamente sobre o futuro, confessando de que tem «fé» de que alguma coisa vai acontecer.



«Tenho fé de que algo vai acontecer. Fique ou não no FC Porto, quero continuar a trabalhar e a elevar o nome do México e o meu próprio nome. Quero que me reconheçam como jogador. Por enquanto, estou concentrado na seleção e sinto que, se trabalhar bem, no final pode surgir algo bom para o meu futuro e o da minha família», referiu, em declarações ao «Mediotiempo».



O internacional mexicano admitiu renovar com os dragões, embora a prioridade seja a sua felicidade e a da sua família.



«Renovando ou não renovando e saindo, quero estar feliz e que a minha família esteja feliz. Logo se verá», frisou.



Corona está no Dragão desde 2015 e assumiu-se como uma das principais figuras da equipa.



Veja a entrevista de Corona: