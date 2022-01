Jesús Corona vai trocar o FC Porto pelo Sevilha, de acordo com a EFE.



A agência noticiosa espanhola, que cita «fontes próximas da operação», adianta que o internacional mexicano vai assinar pelos andaluzes até 2025.



O jogador de 29 anos está a seis meses de terminar contrato com os dragões e prepara-se, ao que tudo indica, para rumar à Liga espanhola.



Contratado pelo FC Porto em 2015 aos neerlandeses do Twente, Corona despede-se do emblema portista com 31 golos em 286 jogos e três títulos conquistados. Figura da equipa de Sérgio Conceição, Tecatito foi distinguido com o prémio de melhor jogador da Liga em 2019/20.



O Maisfutebol tentou contactar várias fontes ligadas ao processo, inclusive o Sevilha que «de momento» não confirmou o negócio.