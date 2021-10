O Benfica recebeu quatro dos seis prémios entregues pela Liga referentes ao mês de setembro. Jorge Jesus foi distinguido como treinador do mês, João Mário foi eleito o médio do mês e enquanto Darwin recebeu os prémios de melhor avançado e de jogador do mês.



«É um prémio que é o reflexo do início de época da equipa. Nunca há prémio individuais, eles são coletivos. O benefício do colectivo premeia o individual. É com muito gosto que recebo mais este prémio», referiu o técnico, em declarações aos meios dos encarnados.



Por seu turno, o internacional português também destacou o momento que as águias atravessam.



«Estou muito feliz. Representa o grande momento que a equipa vive. É sempre bom ganhar prémios individuais, é sinal de que a equipa está bem. Estou muito feliz por este primeiro prémio pelo Benfica», disse.



Por último, Darwin agradeceu aos companheiros as distinções que recebeu.



«Estou muito contente por receber estes dois prémios. Quero agradecer aos meus companheiros, sem eles não seria possível. Vou trabalhar para continuar a dar o meu melhor pelo Benfica», finalizou o uruguaio.