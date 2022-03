Jorge Jesus assumiu nesta terça-feira a vontade de se tornar no treinador com mais jogos na Liga, «num futuro próximo».

O técnico que deixou o Benfica no final de dezembro foi homenageado no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) pelos mais de 600 jogos que fez no principal escalão do futebol nacional e admitiu a vontade de chegar ao topo dessa lista.

«Quero agradecer este prémio de carreira. É importante esta distinção pelos 600 jogos. Há dois treinadores com mais, Fernando Vaz [626] e Manuel Oliveira [617], que infelizmente já faleceram ambos», começou por dizer.

Jorge Jesus, que tem atualmente 603 jogos na Liga, dividido em vários clubes, num percurso que iniciou em 1995 no Felgueiras e pretende ultrapassar os dois nomes que mencionou.

«Se Deus me der saúde, ainda espero fazer esses vinte e tal jogos e ultrapassar esses números num futuro próximo», concluiu.