O Benfica defronta neste domingo o Gil Vicente, em jogo da Liga, três dias antes de defrontar o FC Porto na Supertaça.

Questionado se vai gerir a equipa a pensar no jogo que vale o primeiro título da época, o treinador do Benfica recorda que o principal objetivo das águias é o campeonato e que por isso o foco tem de estar no confronto com o Gil Vicente.

«Amanhã [domingo] temos um jogo para o campeonato, que é objetivo mais importante para o Benfica. Normalmente em Barcelos os jogos não são fáceis. Estamos preparados para vencer e trazer os três pontos, mas sabemos que hoje os equilíbrios tornam o jogo complicado e exigem foco máximo do Benfica», começou por dizer.

«Vamos pensar na Supertaça depois do jogo de Barcelos. Tem de ser uma coisa de cada vez. A Supertaça não é o jogo mais importante, mas é importante porque define o primeiro título da época. Mas todos os troféus são importantes, uns mais do que os outros, claro. Um dos jogos é uma final, mas o outro é para o campeonato, que é o principal objetivo do Benfica», acrescentou.