Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-2) sobre o Moreirense na 1.ª jornada da Liga:

«Foi fundamental, e era importante começar a vencer. Sabíamos que é um campo difícil, jogar aqui com o Moreirense, o ano passado empatámos. Sabíamos que vínhamos de um jogo que nos desgastou do ponto de vista físico e emocional. Sabíamos que não tínhamos muito tempo para preparar a equipa para este jogo, ontem não treinámos, fizemos trabalho de recuperação, fisiologicamente vários jogadores estavam no limite, e por isso é que mudei seis jogadores. A prova depois disso, os jogadores que entraram em Moscovo, mesmo só meia hora, não conseguiram entrar no jogo. Todos esses dados que tínhamos para fazer estas alterações, acertámos, porque se mantivéssemos a maioria da equipa, não teríamos saído daqui com a vitória”.

“A primeira parte foi boa, podíamos ter chegado ao intervalo a ganhar por mais do que um golo. Na segunda parte foi mais difícil, com menos um jogador, os três jogadores atrás com alguma falta de frescura nos últimos minutos, mas mesmo assim o Moreirense não teve chances de golo. O objetivo, que era vencer, foi conseguido. Agora é descansar o máximo possível para termos outra equipa soltinha para podemos passar a eliminatória».