Declarações do jogador do Rio Ave, Jhonatan, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

«Fico feliz por poder fazer o meu trabalho, ajudar o Rio Ave. A verdade é que jogámos 50 minutos com um a menos [ndr: após a expulsão de Patrick William], não sofremos golo, acho que não é só mérito meu, é mérito da equipa, da personalidade, da vontade de honrar esta camisola.»

«Com menos um, o jogo ficou mais difícil, mas temos de ser responsáveis, também há o facto de termos muitos jogadores novos, sabemos toda a renovação que o Rio Ave tem feito, mas estamos no início do campeonato, é ver o que fizemos e tentar melhorar.»

«Temos de entrar mais ligados no jogo, estes jogos não são fáceis, mas acho que é pegar na parte boa: 50 minutos com menos um e a entrega, dedicação e compromisso de cada um. O resultado não foi bom, mas agora é pensar já no próximo.»