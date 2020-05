O Dijon oficializou, este domingo, o regresso de Jhonder Cádiz ao Benfica.



Numa nota publicada no site oficial, o emblema gaulês explica que optou por não exercer a opção de compra estabelecida aquando do empréstimo do avançado venezuelano.



Assim, o jogador de 24 anos despede-se da Ligue 1 com dois golos e duas assistências em 17 partidas.



Cádiz, recorde-se, chegou ao Benfica no início da temporada proveniente do Vitória de Setúbal, acabando por sair sem nunca se ter estreado.

🚨OFFICIEL / Jhonder #Cadiz n'évoluera plus sous le maillot du #DFCO la saison prochaine.



L’attaquant vénézuélien fera son retour au #Benfica #Lisbonne.



Merci pour ton apport et ton sourire Jhonder ! Bonne continuation !



Communiqué de presse ➡️ https://t.co/FMf3y5GFxV pic.twitter.com/0b7plwjVSD — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 17, 2020