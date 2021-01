O futebolista português João Cancelo não considera que o FC Porto-Benfica de sexta-feira, da 14.ª jornada da I Liga, vá ser decisivo nas contas do campeonato, mas crê que os encarnados vão vencer na casa do atual campeão nacional.

O lateral-direito do Manchester City, colega dos portugueses e também ex-Benfica Rúben Dias e Bernardo Silva, admite que já acompanhou alguns jogos do FC Porto, que já foi seu adversário na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas que tem seguido mais as águias.

«Jogámos com o FC Porto na fase de grupos e também vi alguns jogos do FC Porto para analisar, mas vejo mais o Benfica. Penso que vão defrontar-se duas grandes equipas, é claro que quero que o meu Benfica ganhe, penso que vai ser um grande jogo, como têm sido todos entre FC Porto e Benfica, mas penso que o meu Benfica vai ganhar, porque precisa dos três pontos para começar a escalar, para chegar ao primeiro lugar, que é o que todos queremos. Todos, falo eu o Bernardo e o Rúben pelo menos», disse, em declarações à SportTV.

«Decisivo não penso [que seja], porque com esta situação do covid, penso que jogar em casa ou fora já não conta muito, porque não há adeptos. Eu próprio aqui sinto isso [em Inglaterra], mas vai ser um jogo muito importante, porque se o Benfica ganhar vai começar a encurtar distâncias, mas não penso que seja decisivo ainda», concluiu, sobre o jogo agendado para as 21 horas de sexta-feira.

Cancelo, que esta época tem Rúben Dias como colega de equipa em Manchester, elogiou o central que chegou do Benfica e a sua rápida e boa adaptação, quer ao clube, quer ao país.

«O Rúben não precisou de muita ajuda, ele veio e já falava um inglês perfeito, os colegas ficaram impressionados com a liderança que ele tem no campo e no balneário. A mim não me impressiona, já o conhecia. Mesmo nos tempos do Benfica, sendo ele três anos mais novo. Os treinadores com quem eu falava, diziam que era um líder nato. Na seleção vê-se isso, aqui [em Manchester] a mesma coisa. Não me surpreende o Rúben estar a adaptar-se tão bem, é um jogador com mentalidade forte e talento incrível», expressou, revelando ainda algumas rotinas do colega.

«Não vou dizer que ele é o mais trabalhador da equipa, porque estava a ser injusto com os outros, mas mais trabalhador que eu, é de certeza (risos). Chega antes de todos, vai ao ginásio todos os dias, não é nada forçado, é a rotina dele e ele é um jogador focado com uma mentalidade forte», referiu.