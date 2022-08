Declarações do treinador-adjunto do Paços de Ferreira, João Correia, à BTV, após a derrota por 3-2 ante o Benfica, em jogo da 3.ª jornada da I Liga:

«Apesar da curta distancia temporal que tivemos para o jogo passado, preparámos o jogo ao pormenor, como é nosso apanágio. Sabíamos que o Benfica vinha de uma cadência positiva muito forte, nos últimos sete jogos oficiais tinha sete vitórias, mas sabíamos que, com rigor, trabalho, sacrifício e coragem, podíamos obter um bom resultado. Apesar de todas as condicionantes, com 12 jogadores indisponíveis, acabámos por fazer um excelente jogo, mantivemos o jogo em aberto até ao último segundo e é inglório não poder, pelo menos, levar um ponto.»

«O nosso plano de jogo passava por tentar anular os pontos fortes do Benfica com bola, nomeadamente na sua primeira fase de construção. Depois, tentar, quando a bola entrasse entre linhas, que os jogadores não pudessem decidir à vontade e também tentando proteger as costas da nossa linha defensiva. Julgo que foi interpretado com o máximo de rigor pelos nossos jogadores. Com bola, tentámos impor o nosso jogo, sair curto desde trás, outras vezes longo, mas com a bola em nossa posse e tentar chegar com o maior número de jogadores a zonas de finalização, com critério. Acabámos por fazer o golo a cinco minutos do intervalo e, depois, numa desatenção, o Benfica fez o empate e depois surge o lance do penálti que dá o 2-1 mesmo em cima do intervalo e aí foi um murro no estômago.»

«Sabemos que não há vitórias morais, levamos zero pontos, no entanto a equipa, estando toda disponível em breve, irá dar muitas alegrias aos nossos adeptos. Estes adeptos nunca abandonam a equipa, sabem o momento que a equipa está a passar, mas sabem também que temos o caminho bem traçado e que em breve vamos arrancar para uma série de bons resultados e fazer um campeonato tranquilo.»