O treinador do AVS, João Henriques, afirmou este sábado acreditar que o FC Porto não esteja relaxado para o jogo da penúltima jornada da Liga (domingo às 18h) e assumiu que pontuar frente ao já campeão será «difícil, mas não impossível». Os avançados Nené e Baroan, com problemas físicos, são baixas nos eleitos para o último jogo do AVS como visitado em 2025/26.

FC Porto relaxado depois de ser campeão?

«De todo. Relaxado não é propriamente o ADN desta equipa, como demonstrou durante toda a época. Tem ainda objetivos para atingir e vai manter os seus níveis competitivos. Tal como nós continuamos focados nos nossos micro-objetivos.»

Crença em pontuar

«É um adversário que temos de respeitar, mas acredito sempre. Esta será a minha 12.ª vez frente ao FC Porto e já experimentei de tudo. Difícil é, impossível não. As condições são diferentes do jogo com o Sporting, um adversário com a mesma valia, mas num momento diferente.»

Opções de Francesco Farioli para o jogo

«Não identifico atualmente uma equipa-base. Olho para as dinâmicas, para as transições ofensivas e defensivas e para a bola parada, onde são muito fortes.»

Incidente com Bednarek, assaltado em casa na última noite

«[Poderá] unir ainda mais o grupo em torno do colega. Independentemente do episódio, que é lamentável, o FC Porto estará à altura. Vai entrar para impor o seu jogo.»

Foco na marca dos 20 pontos e continuar a pontuar

«Temos trabalho para concluir. Já conseguimos superar a pontuação da primeira volta e a segunda volta da época passada, e queremos agora fazer a melhor volta do AVS na Liga. O que temos feito nos últimos jogos daria a permanência, mas isto ainda não terminou. Temos jogadores para potenciar e o coletivo está a ajudar essas individualidades, também para conseguirmos o necessário encaixe financeiro.»