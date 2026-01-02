João Henriques, treinador do AVS, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Moreirense, desde sábado [20h30], a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Entrar o ano em vencer

«O nosso foco é sempre o próximo jogo, queremos começar o ano de 2026 com uma vitória, esperando que este novo ano seja claramente melhor.»

AVS soube manter-se no jogo com o FC Porto

«Não podemos andar num carrossel de emoções, e, se nos preocuparmos somente connosco, tenho a certeza de que vamos ganhar jogos. Foi a sensação que eu fiquei depois do Dragão, em que a equipa sofreu, mas soube manter-se no jogo.»

Moreirense tem um «adn próprio»

«Temos um ponto em dois jogos e [estamos] em crescendo. [O Moreirense é] Equipa muito estável, com ‘adn’ próprio e muito competitiva em todos os jogos. Vem de um momento sem vitórias, mas mantêm as mesmas ideias, sempre com os olhos colocados na baliza adversária e muito sólida defensivamente. Sabe quebrar os pontos fortes do adversário.»

O reforço Adriel, guarda-redes brasileiro, ainda não está inscrito

«Os guarda-redes que cá temos têm qualidade e realizado um trabalho fantástico desde que cheguei. A ideia é aumentar o nível de competitividade interna, com alguém, neste caso, sem o peso do passado, capaz de trazer essa leveza.»