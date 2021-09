João Henriques lembrou que o histórico do Moreirense no Dragão «não é nada positivo», mas lembrou o hábito «de dificultar a vida aos grandes» na véspera do encontro frente ao FC Porto, da sexta jornada da Liga.



«Temos o hábito de dificultar a vida aos grandes. É isso que pretendemos. O histórico do Moreirense não é nada positivo. Nunca conseguiu sequer pontuar no Dragão, mas há sempre uma primeira vez para tudo e vamos com esse intuito de ganhar os três pontos. Isso é imperativo em todas as jornadas, mesmo sabendo que neste jogo 100 por cento da responsabilidade é do adversário», observou, em conferência de imprensa.



Os cónegos partem para a sexta ronda com três duelos contra clubes que terminaram a última edição da prova nas seis primeiras posições, após derrotas caseiras frente a Benfica (1-2) e Sporting de Braga (2-3) e um empate no terreno do Santa Clara (2-2).

«Não estamos a deitar fora a nossa responsabilidade, que é sermos aquilo que temos vindo a ser em qualquer jogo que fizemos até hoje. Temos sempre os olhos na baliza adversária e não é por jogarmos no Dragão que o objetivo deixa de ser este. Agora, conscientes e estrategicamente preparados para defrontar uma das melhores equipas europeias e um dos representantes de Portugal na Liga dos Campeões», considerou.



Apesar de o FC Porto jogar apenas quatro dias após o empate em Madrid frente ao Atlético, na estreia do grupo B da Liga dos Campeões, João Henriques acredita que o adversário «estará sempre a 100 por cento».

«Se olharmos para o banco de suplentes, percebemos que a equipa fica muito forte na mesma. Para nós, é mais uma possibilidade de somar a primeira vitória. Não vamos descurar isso, sabendo de antemão que temos pela frente um FC Porto muito forte em casa contra qualquer adversário. Não fugiremos à regra, mas temos condições para ser competitivos durante 90 minutos», frisou o técnico, ainda privado do brasileiro Galego, por lesão.



O Moreirense procura ainda a primeira vitória na Liga 2021/22. O técnico do emblema minhoto referiu que é preciso uma «estrelinha» para bater FC Porto, Benfica ou Sporting.

«Vamos procurar ser mais felizes. É preciso que essa ‘estrelinha’ esteja sempre presente para vencer um ‘grande’, sendo que nós estamos à procura dela para vencer qualquer jogo. Aquilo que temos feito até agora deixa-nos otimistas de que o triunfo acontecerá mais jogo, menos jogo. Esperemos que dê para ‘matar o borrego’ no Dragão e premeie o trabalho destes atletas, que estão muito concentrados nas nossas dinâmicas», referiu.

Por último, João Henriques prometeu que não se vai assistir a um Moreirense remetido ao seu último terço.

«O adversário vai procurar resolver o jogo o mais depressa possível para poder gerir o esforço tremendo que teve a meio da semana. Vai ser um bom jogo e veremos duas equipas com estratégias distintas. Não vamos estar constantemente a atacar, mas não encostaremos a linha defensiva à nossa baliza, porque não somos assim», concluiu.

O FC Porto-Moreirense joga-se, este domingo, às 18h00, no Dragão.