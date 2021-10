Declarações do treinador do Moreirense, João Henriques, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após o empate sem golos (0-0) ante o Marítimo, no jogo inaugural da 8.ª jornada da I Liga:

«Os números deste jogo dizem tudo. Com os remates que tivemos, 17 contra cinco, com as oportunidades que criámos, o único guarda-redes que fez defesas no jogo foi o do Marítimo. O Kewin limitou-se a controlar dois ou três cruzamentos. Fomos a equipa que esteve sempre mais perto de vencer.»

«Também há aspetos positivos. Uma boa exibição, foi a primeira vez que não sofremos golo. Estamos a crescer, a ficar mais sólidos. Quanto ao resultado, foi o que ditou, não há justiça nem injustiça, há apenas aquilo em que pecámos, que foi não termos feito golo.»

«Creio que foi mais mérito do guarda-redes que demérito dos meus avançados. Vi duas grandes defesas do Miguel e uma bola na barra. Temos grandes avançados que não estiveram felizes no momento da concretização. Vamos daqui com o sabor amargo de não termos sido eficazes nesse momento do jogo.»