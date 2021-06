O treinador do Moreirense, João Henriques, sublinhou esta sexta-feira que quer que a equipa faça um trabalho que corresponda ao historial do clube minhoto nas últimas temporadas, pedindo um conjunto «competente e competitivo» em 2021/2022.

«De acordo com aquilo que têm sido as últimas épocas, queremos fazer um trabalho condizente com esse historial do Moreirense. Queremos um Moreirense competente e competitivo, a considerar cada jogo como uma final e com a equipa sempre presente em campo», referiu, em declarações publicadas pelos canais do clube.

A equipa arrancou na manhã desta sexta-feira os trabalhos de pré-época, com exames médicos a 18 jogadores no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Neste lote incluiu-se já o defesa Artur Jorge, único reforço para já anunciado, oriundo dos cipriotas do APOEL.

Henriques sucede a Vasco Seabra, que apanhou a equipa a meio da época 2020/2021, conduzindo-a ao oitavo lugar da I Liga, com 43 pontos, registo que igualou a segunda melhor prestação do clube em 11 presenças.

Os treinos começam na segunda-feira, no estádio, no dia que coincide com a apresentação do plantel à comunicação social.