O Santa Clara está perto de garantir a permanência na I Liga para uma terceira época consecutiva e o treinador dos açorianos, João Henriques, assume que o jogo ante o Portimonense, na terça-feira, tem carga emocional acrescida pela possibilidade de chegar aos 37 pontos. Ainda que não garanta matematicamente o objetivo, a crença é de que essa pontuação chegar para evitar a descida.

«Tem uma carga emocional acrescida porque enfrentamos um adversário direto para o objetivo principal e sabemos que, no final desta partida, poderemos concluir a primeira fase [dos objetivos], a manutenção», afirmou João Henriques, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, casa emprestada do clube até ao final da I Liga 2019/2020.

Se vencer os algarvios, primeira equipa em zona de descida, o Santa Clara fica com 17 pontos de vantagem para essa parte da classificação, quando ficarão a faltar disputar sete jornadas e um total de 21 pontos.

«Cavar uma vantagem dessas [17 pontos acima da zona de descida] a sete jornadas do fim é, obviamente, um passo muito importante para nós encerrarmos praticamente a questão da manutenção», afiançou o técnico.

Se isso acontecer, João Henriques acredita que o Santa Clara pode «abrir os horizontes» e atingir outros «objetivos intermédios», como superar os 42 pontos da época 2018/2019. No entanto, há pela frente uma equipa ávida de pontos, que empatou ante o Benfica e venceu o Gil Vicente após a retoma.

«O Portimonense é uma equipa que demonstrou, nestas duas últimas jornadas, que é uma equipa com grandes jogadores, uma equipa que, neste momento, está muito bem orientada, uma equipa com muita qualidade em termos coletivos. Os pontos e a tabela classificativa não correspondem ao real valor daquilo que é o Portimonense», realçou.

O Santa Clara-Portimonense joga-se a partir das 19 horas desta terça-feira (18h nos Açores). Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.