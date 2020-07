O treinador do Santa Clara, João Henriques, afiançou esta quinta-feira que o Santa Clara vai atingir a melhor classificação de sempre na I Liga de futebol, considerando o embate ante o Marítimo, que abre a 30.ª jornada, como «extremamente importante» para o efeito.

Henriques frisou que a pontuação da equipa, 38 pontos, que valem o décimo lugar, permite «segurança» para olhar «apenas para a frente» na tabela classificativa. Os insulares têm a marca de 42 pontos como recorde, em 2018/2019. Por isso, cinco pontos nas cinco jornadas restantes permitem uma nova marca. Segue-se o duelo com os madeirenses, esta sexta-feira, na Cidade do Futebol.

«Olhamos apenas para a frente, o que dá segurança para, também, abordar esse jogo de uma forma bastante positiva, até porque queremos dar uma resposta rápida àquele jogo menos conseguido, ainda por cima sem pontos», afirmou Henriques, em conferência de imprensa, esta quinta-feira, lembrando a derrota na última jornada, frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.

O Marítimo vem de um triunfo ante o Benfica, por 2-0, que permitiu à equipa de José Gomes chegar aos 31 pontos e ao 12.º lugar, com quatro de vantagem para a zona de descida. Henriques acredita que os leões da Madeira vão apresentar-se da «mesma forma que antes do jogo frente ao Benfica», com «muita vontade de conquistar pontos».

«A equipa do Marítimo [vem] à procura da estabilidade na tabela classificativa, a necessitar de pontos e o Santa Clara à procura da melhor classificação possível nesta fase da época, em que, felizmente, não estamos a olhar para trás», analisou.

O Santa Clara-Marítimo joga-se a partir das 19h15 de sexta-feira (18h15 nos Açores). Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.