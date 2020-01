O Santa Clara informou ter chegado a acordo com a Portuguesa dos Desportos para o fim do empréstimo do guarda-redes João Lopes.

O guardião brasileiro esteve época e meia ao serviço da equipa açoriana, tendo sido pouco utilizado.

Em 2018/19 cumpriu cinco jogos oficiais, o que levou os responsáveis da equipa de Ponta Delgada a solicitar nova cedência, mas esta temporada contava apenas com uma utilização, na Taça da Liga em outubro diante do Desp. Chaves.