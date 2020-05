João Madureira assinou contrato profissional com o Sp. Braga, informou o clube.



Numa nota divulgada no site oficial, os bracarenses informam que o vínculo do jovem médio é válido até 2023.



Ao serviço dos arsenalistas desde 2016/17, o futebolista de 16 anos foi promovido à equipa de sub-17 após ter apontado seis golos em nove jornadas pela equipa de sub-16. Há três meses, Madureira estreou-se pela seleção nacional de sub-16 numa partida frente à Colômbia.