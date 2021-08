O FC Porto terminou o duelo frente ao Arouca (3-0) com cinco jogadores oriundos dos escalões de formação do clube: João Mário, Francisco Conceição, Fábio Vieira, Vitinha e Diogo Costa.



No final do encontro, os dragões juntaram o quinteto para uma fotografia que enche os adeptos portistas de orgulho.



Diogo Costa e João Mário foram titulares, enquanto Francisco Conceição, Fábio Vieira, Vitinha entraram no decorrer do encontro.



Refira-se que Vitinha substituiu Bruno Costa, igualmente jogador formado no clube, mas de outra geração (tem 24 anos).



Destes cinco, quatro venceram a Youth League em 2019. Francisco Conceição é a exceção, já que é mais novo e estava ainda nos sub-17 do FC Porto.