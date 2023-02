João Mário foi eleito o melhor jogador dos meses de dezembro e janeiro da Liga.

O jogador do Benfica, que já tinha sido considerado o melhor médio, recolheu 28,89% dos votos dos treinadores e ficou à frente de Fran Navarro (Gil Vicente), com 17,04%, e ainda de Oday Dabbagh (Arouca) e Galeno (FC Porto), ambos com 5,93%.

João Mário, durante este período, marcou quatro golos em seis jogos.