O voto dos adeptos foi soberano. O golo de João Mendes venceu o prémio de melhor tento do mês na Liga portuguesa no mês de abril, anunciou a entidade nesta sexta-feira.

João Mendes marcou um verdadeiro golaço de fora da área, aos 31 minutos de jogo do V. Guimarães-Rio Ave do passado dia 27 de abril. Foi um dos três golos do triunfo dos vimaranenses sobre os vilacondenses na 31.ª jornada da Liga.

Este golo bateu os outros nomeados - Gustavo Silva (V. Guimarães), Rodrigo Mora (FC Porto), Kokçü (Benfica), Pedro Bondo (Famalicão) e Félix Correia (Gil Vicente).