VÍDEO: Moutinho mostra a classe de um bom vinho do Porto
Médio bracarense continua a ter a mestria que o caracteriza
João Moutinho continua a fazer das suas. O médio do Sp. Braga mostrou que é como um bom vinho do Porto – quanto mais velho, melhor. Na tarde deste sábado, frente ao Sporting, o internacional português fez o passe que desbloqueou o golo dos minhotos.
Depois da qualidade de passe, Moutinho provou, uma vez mais, a qualidade técnica. Entre dois adversários – Maxi Araújo e Pote – o português deu um toque de calcanhar para livrar-se dos jogadores dos leões. Que classe!
Ora veja:
A classe de Moutinho é permanente ✨#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SCBraga #SportingCP pic.twitter.com/cwOZYFL0Gy— sport tv (@sporttvportugal) March 7, 2026
