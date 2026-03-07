João Moutinho continua a fazer das suas. O médio do Sp. Braga mostrou que é como um bom vinho do Porto – quanto mais velho, melhor. Na tarde deste sábado, frente ao Sporting, o internacional português fez o passe que desbloqueou o golo dos minhotos.

Depois da qualidade de passe, Moutinho provou, uma vez mais, a qualidade técnica. Entre dois adversários – Maxi Araújo e Pote – o português deu um toque de calcanhar para livrar-se dos jogadores dos leões. Que classe!

Ora veja:

 

