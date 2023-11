João Neves, do Benfica, foi eleito o melhor médio da Liga nos meses de outubro e novembro.

O internacional português, de 19 anos, somou 24,60% dos votos dos treinadores do campeonato. Rafik Guitane (Estoril), com 15,87%, e Gonçalo Franco (Moreirense), com 10,32%, ficaram em segundo e terceiro, respetivamente.

Durante o período em avaliação, Neves teve influência nos dois lances da vitória do Benfica em Chaves e ainda iniciou a reviravolta no dérbi com o Sporting.