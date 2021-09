João Noronha Lopes assumiu, esta quinta-feira, que não voltará a ser candidato à presidência do Benfica.



«Candidatei-me às últimas eleições porque considerei que era necessário virar a página e lutar por um Benfica mais credível. Denunciei os vícios do Vieirismo e os riscos que o nosso clube corria. Hoje, quero esclarecer os benfiquistas sobre a minha posição relativamente às próximas eleições. Na noite da votação, disse que não seria candidato. Falei o que pensava. Sabia e sei que o Benfica merece um presidente a tempo inteiro, e achava que essas circunstâncias na minha vida não se iam repetir», começou por dizer numa conferência de imprensa realizada numa unidade hoteleira em Lisboa.

«Porém, na mesma linha de falar a verdade, assumo que face às circunstâncias graves que levaram à saída do anterior presidente, ponderei a possibilidade de me candidatar de novo. Feita esta ponderação, tomei a decisão de não me candidatar. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Esta decisão tem a ver com fortes razões familiares e profissionais. As circunstâncias atuais da minha vida não me permitem uma recandidatura», justificou.

De resto, o empresário criticou ainda a forma como estas eleições foram convocadas: «Os termos em que foi feito esta convocatória condicionam a possibilidade de trazer um debate sério. O problema é que as eleições serão feitas à pressa e sem se conhecer as regras. Estes sinais não sugerem uma mudança relativamente às práticas que condenámos no passado, o que reforça a minha convicção que quem fez parte do passado recente do Benfica, não tem condições para ser o futuro.»



Lembre-se que o clube encarnado vai a votos dia 9 de outubro.



[artigo atualizado]