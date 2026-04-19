Declarações de João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota (1-0), na 30.ª jornada da Liga:

Análise ao encontro

«É difícil, é um jogo duro para nós, acho que o resultado é totalmente injusto, o Estrela não merecia nada perder o jogo. O Arouca é uma equipa que tem uma boa dinâmica na sua circulação, consegue construir muita dinâmica com a mobilidade dos seus médios. Nós perdemos duas, três bolas em primeira fase. Demos, na minha opinião, as oportunidades do Arouca no primeiro tempo. Bolas perdidas que não se pode perder. Não gostei muito da primeira parte, ainda assim, penso que temos a melhor oportunidade de golo, nem sei o que dizer sobre aquilo. A nós, lá no banco, parece-nos que a bola entra totalmente, não foi esse o entendimento nem do árbitro assistente, nem do VAR, e, portanto, temos de aceitar.»

O que mudou ao intervalo, dado que o Estrela esteve mais afoito no segundo tempo?

«Ao intervalo corrigimos algumas coisas, queríamos pressionar um pouco mais, entrámos a sofrer um golo. Assim que começou a segunda parte, sofrer um golo que é perfeitamente evitável, e depois o resto do jogo acho que foi Estrela. Desde bolas ao poste, bolas a passar muito perto. Tivemos várias oportunidades, temos mais remates, mais golos esperados. Alterámos com o Jovane Cabral e depois com o Jorge Meireles. Terminámos com o Paulo Moreira e com o Sydney van Hooijdonk. É um resultado muito duro. A haver um vencedor era o Estrela, o empate acho que já era um resultado injusto para nós, mas é seguir caminho.»

Críticas à arbitragem

«Têm sido três semanas difíceis, não há uma decisão a favor do Estrela Amadora. Vários momentos de dúvida, temos o lance do Iannis Stoica também, na minha opinião, depois de rematar ao poste é completamente varrido, e também seria grande penalidade, mas os árbitros não entendem assim. No lance do golo, mais uma vez, como no Nacional, o nosso jogador foi derrubado e a jogada segue. Está difícil assim, mas vamos continuar, não nos vão derrubar e o nosso grupo vai responder»

Esta derrota hoje foi um golpe duro no que resta da época?

«Vamos encarar todos os jogos para ganhar, não penso nisso. Olhamos para a primeira volta, perdemos com o FC Porto, ganhamos contra o Famalicão, empatamos com o Moreirense e o Braga. Os jogos têm que ser decididos, jogados. No próximo jogo vamos ter o FC Porto, que é o líder do campeonato, Mas olharmos para o jogo passado, o que fizemos com o Sporting, e a excelente exibição, na minha opinião, que fizemos. Vamos olhar para os jogos, depois, a dia 18 de Maio vamos fazer contas»