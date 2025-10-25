João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota na receção ao Rio Ave, por 2-1, na nona jornada da Liga:

«Estou muito triste com o resultado que considero injusto, mas muito satisfeito com a reação da equipa. O Rio Ave entrou melhor que nós na segunda parte e tem a felicidade de fazer o golo do empate. Sinto que a confiança da equipa vem do dia a dia. Estamos aqui há três semanas e como é óbvio estamos a mudar a ideia de jogo e queremos por o Estrela a jogar doutra forma.»

«Acredito que mesmo neste momento difícil a equipa deu sinais positivos, vai recuperar e vamos ter um Estrela muito forte no campeonato. É difícil ver isso à data de hoje, mas consigo ver isso através dos sinais que a equipa vai mostrando.»

«A entrada na segunda parte logo com o golo, ainda por cima com um lance que trabalhámos a semana toda custou muito e deixou a equipa em baixo. Depois reagimos e tivemos bolas para fazer golos e depois o Rio Ave, que fez três remates à baliza, consegue dois golos.»

«É demasiado duro o momento que estamos a passar. Agora é preciso que esta equipa não vá atrás do barulho. Se olharmos só para o resultado estamos mal, mas se olharmos para o que fizemos na primeira parte vamos construir um bom Estrela e é nisso que eu acredito».