João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa após o empate (2-2) com o Gil Vicente, a contar para a 25.ª jornada da Liga.

Matemática para a manutenção

«Nós queremos fazer o máximo de pontos possíveis, hoje estamos tristes de não termos feito 27, porque acho que tivemos aqui uma excelente oportunidade para fazer. Não fizemos, mas vamos continuar com este espírito, com esta atitude. Até os 85 minutos acho que o Estrela deu aqui uma grande resposta perante um excelente Gil, uma excelente equipa, muito bem orientada, muito bem trabalhada. O Estrela, mais uma vez, como fez aqui com o Sp. Braga, não ganhou, mas demonstra a qualidade que também tem. Compete com estas equipas e acho que até a nossa equipa está mais preparada para enfrentar equipas que querem jogar o jogo. Vamos fazer tudo para fazer muito mais que 29 pontos e garantimos o nosso objetivo, porque acredito que se continuarmos com esta atitude em todos os jogos temos ainda muitos jogos para fazer pontos.»

Está a crescer como treinador

«Estou a crescer muito como treinador. É uma dificuldade tremenda porque senti que cheguei a fazer uma época de mudar as minhas ideias. Eu disse aqui que estávamos melhores quando os resultados não dizem isso - Tondela e AVS - mas eu sinto que estamos melhores pelo treino, por os jogadores perceberem melhor as minhas ideias, por compreenderem melhor. Eu acredito que vamos fazer uma excelente ponta final, porque os jogadores vão entender melhor o que é o jogo. Aprendi bastante que há jogos muito ricos taticamente, com equipas muito boas em que não podes em nenhum momento estar distraído com alguma coisa. Tens de estar concentrado o tempo todo, tu, os jogadores, porque há muitas alterações a acontecer dentro do próprio jogo. Acho que estou a crescer como treinador e estou a gostar bastante. Espero no final atingir o objetivo do Estrela.»

Golo do Gil vem de um fora-de-jogo

«A equipa teve personalidade com a bola, foi agressiva, tem até oportunidades. Há um golo anulado por, não sei, 5 centímetros ou 6, não consegui perceber, mas isso não conseguimos controlar. O que eu sei é que nos últimos dois jogos em casa, os jogos que começam e há penáltis contra o Estrela da Amadora. Está fácil marcar penálti. O lance do penálti do Gil Vicente vem de um claríssimo fora-de-jogo, mas isso, mais uma vez, não conseguimos controlar. Há também pelo menos um lance do Max na outra área, que na minha opinião, porque eu vi ali no banco, pareceu-me claríssimo. Marcam-se faltas no meio-campo iguais. Naquele lance da área empurraram pelas costas. Pareceu-me também claro. O Luís é um excelente árbitro e é seguir caminho.»

Eddy Doué vai ser um jogador tremendo

«O Eddy jogava Youth League, Paris Saint-Germain, 19 anos, 20 anos, tem tanta coisa boa, é incrível com a bola, vai ser um jogador tremendo, não tenho dúvidas nenhumas. Mas vai errar nestes momentos porque não estava habituado a isto.) Aqui é uma falha, ele só perdeu por um pouco de tempo o movimento do Santi, a bola entrou e acabamos por levar logo ali o golo do empate.»