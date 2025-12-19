O treinador João Nuno assegurou querer um Estrela da Amadora a «manter a identidade» de forma a regressar às vitórias frente ao Moreirense, na 15.ª jornada da Liga. Uma equipa que, diz João Nuno, não tem fragilidades.

«Acredito que aqui no [Estádio] José Gomes, em nossa casa, com o nosso espírito, queremos manter a nossa identidade independentemente de ser contra o Moreirense ou outro clube qualquer. Verão no Estrela, a partir do momento em que chegámos, que o que mais falamos com os jogadores é mantermos uma identidade, alguém que chegue a qualquer estádio e perceba que ali está a jogar a equipa do Estrela.»

Análise ao Moreirense

«Não vejo fragilidade nenhuma no Moreirense – vejo uma boa equipa, bem orientada, com um bom treinador e se não estivermos no nosso melhor, vamos ter muitas dificuldades»

Alexandre Sola

«Já elogiei muito o Sola após o jogo do Dragão, quer na conferência quer em frente aos seus colegas, pela humildade de alguém que não tem sido titular mas que treina nos limites e só alguém que o faz poderá disputar um jogo com aquela intensidade, marcando o Victor [Froholdt] o tempo inteiro, com a velocidade que o jogo obriga. Portanto, ele tem dado excelentes respostas.»

Lesões de Gabriel Rodrigues e Alisson Souza

«É mesmo isso que pretendemos, é também um sinal para a equipa de sub-23 de que todos aqui no clube contam. Isto não é só o plantel da equipa A, os jogadores dos sub-23 são nossos. Analisamos todos os jogos, estamos em sintonia com o trabalho que está a ser feito. Olhamos para o plantel dos sub-23 e chamamo-los regularmente.»