Em antevisão à deslocação ao Estádio da Luz, João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, refere que a goleada sofrida diante do Estoril (5-0) não afeta a equipa e garante que o objetivo é vencer diante do Benfica.

Vontade de vencer na Luz

«Amanhã, será um daqueles jogos difíceis, mas bons de jogar. Espero que os jogadores levem essa energia, é isso que quero, que eles desfrutem, que seja um bom jogo e que o Estrela consiga tirar pontos no Estádio da Luz.»

Goleada sofrida frente ao Estoril não deixa marcas

«O último jogo não nos correu nada como queríamos, mas há tudo o que estávamos a fazer até aqui. Eu não sou de muitas euforias desse género, nem quando ganhámos em Famalicão, nem sou de depressões rápidas porque o último jogo nos correu mal.»

Ambição frente aos «grandes»

«Como falei em Alvalade e no Dragão, vamos tentar atacar. Sei que por vezes a qualidade do adversário vai obrigar-nos a defender, a estar mais baixo, como aconteceu no Dragão e em Alvalade, porque o adversário tem muita qualidade, muitas soluções, por isso é que chegou aqui e nos levou o melhor jogador, ou pelo menos o que estava a ser dos melhores.»

Mercado não pode afetar a equipa

«Essas saídas aconteceram, já foram e têm sido faladas. É algo que faz parte do nosso projeto e não conseguimos controlar, uma delas {Sidny Lopes Cabral] até para o adversário com que vamos jogar amanhã [Benfica]. É a realidade do futebol e, portanto, não há muito para estar aqui a chorar, não temos tempo para isso. Temos de encontrar soluções.»