O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, anteviu esta sexta-feira o jogo ante o Vitória, da 22.ª jornada da Liga, em Guimarães (sábado, 18h00), esperando encontrar um ambiente exigente, mas querendo somar os três pontos em disputa:

Semana de trabalho:

«A semana correu muito bem, os jogadores estão com motivação em alta, estamos bem e sabemos que vamos ter um ótimo desafio num palco em que dá prazer jogar, dos ambientes mais fascinantes da nossa liga. Portanto, os jogadores estão motivados, temos de chegar lá e ter também coragem para jogar. Vamos enfrentar uma excelente equipa, que neste ano venceu a Taça da Liga.»

Grupo ainda assimila processos, apesar do bom momento:

«Com o tempo e o treino acredito claramente que, mais à frente, vamos ter essa situação resolvida [ndr: processos da equipa] e, portanto, o principal é vermos a energia que eles dão, o espírito que está, de entreajuda de todos, e eu quero ver esse espírito no jogo. Isso é o que é o mais importante neste momento.»