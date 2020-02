O golo de João Palhinha na Luz, que garantiu o triunfo do Sp. Braga sobre o Benfica, mereceu uma referência de Bruno Fernandes nas redes sociais.

O agora jogador do Manchester United decidiu brincar com o antigo colega de equipa no Sporting.

«Afinal também fazes golos», escreveu Bruno Fernandes.

A verdade é que este foi apenas o décimo golo de João Palhinha como sénior, mas esta já é a melhor época da carreira nessa vertente, com quatro golos apontados.